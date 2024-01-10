Renault снизила цену на свой самый доступный электрокар – теперь дешевле "Логана"

Самый дешевый электромобиль Renault – бюджетный кроссовер Dacia Spring – стал еще доступнее. Производитель снизил цену автомобиля почти вдвое, машина теперь дешевле Логана.

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Об этом стало известно Carscoops. Компактный кроссовер Dacia Spring EV и без скидок является самым дешевым электромобилем на европейском рынке. Но в компании решили сделать машину еще доступнее.

Базовая цена Dacia Spring составляет 22 750 евро в Европе. Скидка – 10 000 евро, благодаря которой автомобиль подешевел до 12 750 евро. Цену снизили почти в два раза.

Это предложение действительно в Германии до 31 марта. Возможно, это связано с тем, что готовится обновление для модели.

Очевидно, что электрический кроссовер получит новые бамперы, другую светотехнику и новую декоративную панель между передними фарами. Наверняка расширят цветовую гамму и предложат другие колесные диски.

Должна увеличиться и емкость батарейного блока, который обеспечит привлекательный запас хода. На данный момент этот показатель равен 230 км.

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