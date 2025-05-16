Экономичный практичный кроссовер Toyota показали на новых фото

Новый кроссовер Toyota bZ Woodland 2026 модельного года создали с прицелом на практичность. На официальных фото в подробностях показали этот максимально экономичный автомобиль – бензин ему вообще не нужен.

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Как нетрудно догадаться, автомобиль построен на базе недорогого электрокара Toyota bZ4X (на некоторых рынках модель сменила название на Toyota bZ) и фактически является еще одним вариантом новой Subaru Trailseeker. Подробности сообщает Motor1.

В Европе машина будет известна как Toyota bZ4X Touring, а с именем bZ Woodland отправится на рынок США. В свою очередь, электрический кроссовер Subaru Trailseeker 2026 модельного года показали ранее.

Это более практичный кроссовер на базе модели Toyota bZ4X. Электрокар получил переднюю часть кузова от стандартной машины, однако задняя часть длиннее. Это позволило обустроить больше пространства для задних пассажиров и предложить практичный багажник.

Мощность силовых установок новой Toyota bZ Woodland составляет 224 и 375 л.с. Запас хода превышает 400 км.

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