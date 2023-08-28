Renault Kardian 2024: французы раскрыли новый бюджетный кроссовер

Французский автопроизводитель раскрыл имя своего нового бюджетного кроссовера – Renault Kardian. Автомобиль 2024 модельного года готовят к премьере.

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Однако новинка все еще окутана тайнами – производитель не раскрывает детали. Известно только, что новая модель присоединится к сегменту B-SUV. OBOZREVATEL предполагает, что речь может идти о перелицованном Dacia Sandero Stepway третьего поколения.

По традиции, спустя какое-то время после презентации новых бюджетных моделей Dacia материнская компания Renault показывает адаптированный вариант под собственным брендом. Новый Logan 3 поколения уже превратился в Renault Taliant. Однако с Sandero Stepway все еще ничего такого не произошло.

Возможно, именно о такой машине под именем Kardian 2024 идет речь. Деталей о дизайне нет, пока производитель опубликовал первое фото. На нем – логотип крупным планом на красном кузове.

Как бы там ни было, сегмент B-SUV, к которому относится новый бюджетный кроссовер, обязывает машину быть компактной. То есть автомобиль окажется не крупнее моделей Duster и Captur. Больше деталей появится ближе к премьере, запланированной на конец октября.

OBOZREVATEL уже сообщал о новом кроссовере Porsche – окажется самым дешевым электрокаром компании.