Renault готовит бюджетного соперника Skoda Octavia под брендом Dacia

Бюджетник Renault Logan сегодня не представлен на рынке. Однако такой седан предлагается под брендом Dacia. Под именем этой компании готовится более крупный седан, который станет недорогим соперником Skoda Octavia.

Новая Dacia C-Neo, у которой пока есть внутреннее временное название, предложит очень просторный салон и современное оснащение. Новые детали стали известны MotorsActu. Машину построят в рамках доступной архитектуры для бюджетных моделей. Это позволит унифицировать детали и удешевить конструкцию.

Конкретнее, автомобиль под внутризаводским названием Dacia C-Neo построят на компонентах платформы Renault CMF-B от Duster, Logan, Clio, Captur и Nissan Juke. От других моделей Dacia новинка унаследует визуальный стиль, но окажется низким и довольно длинным лифтбэком с длиной кузова около 4,6 м.

При этом новый бюджетник Dacia C-Neo даже может появиться раньше, чем большой кроссовер Bigster, – примерно в конце 2024 или начале 2025 года. Крупный размер новинки позволит предложить пассажирам просторный интерьер.

Недорогой автомобиль с ориентировочной ценой до 20 000 евро предложат с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Также может появиться ГБО.

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