Недорогую альтернативу кроссоверам от Hyundai показали в деталях. Фото

Новый легковой пикап Hyundai Santa Cruz 2024 года является очень практичной моделью компании с большим багажником и хорошей ценой. Недорогой автомобиль представляет собой альтернативу популярным кроссоверам – вроде Hyundai Tucson. Модель показали в деталях на фото.

OBOZ.UA напоминает, что новинка выйдет на рынок уже в 2024 году. Обновленный пикап Hyundai Santa Cruz получил внешность в стиле современного кроссовера Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари обновили вместе с бампером.

Появились и другие колесные диски, которые ранее не предлагались для этой модели. Расширили цветовую палитру для кузова.

В салоне Hyundai Santa Cruz изменения повторили в родственном кроссовере. Заменили переднюю панель и руль, установили увеличенный монитор мультимедийной системы.

В движение пикап приводит бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 194 или 281 л.с. Цена Hyundai Santa Cruz 2024 – около 29 000 долларов.

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