Renault готова представить публике недорогой электрический кроссовер. Фото

Французская компания Renault готова представить публике новый недорогой электрический кроссовер Scenic E-Tech 2024. Автомобиль уже показали на официальном фото в преддверии дебюта.

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Об этом сообщает Motor1. Премьера долгожданной новинки состоится через несколько дней в Германии на выставке IAA в Мюнхене. Автомобиль символизирует концепцию движения компании к технологичному и экологичному будущему.

Это пятое поколение модели Scenic. Однако впервые знаменитая практичная машина превратилась в кроссовер. Минивэны больше не пользуются высоким спросом, поэтому известные имена приходится интерпретировать в других форматах и сегментах.

Ожидается, что длина Renault Scenic E-Tech 2024 не превысит 4,5 м. То есть модель окажется компактным кроссовером. Новый электромобиль Renault получил наружную светотехнику простой геометрической формы, прямые линии кузова и минимум воздухозаборников.

По предварительной информации, электрический кроссовер Scenic E-Tech получит один мотор мощностью 215 л.с. или два на 389 л.с. в топовом варианте. В модельной линейке новинка расположится выше Renault Megane E-Tech с ориентировочной ценой около 35-40 тысяч долларов за базовое исполнение.

Также к премьере готовят модели Renault Grand Kangoo, Rafale, Austral и Espace.

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