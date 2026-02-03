Кто будет виновным в случае столкновения? Тест на знание ПДД

Кто виноват в столкновении на дороге, тот и платит штраф и компенсирует ущерб – так говорит закон. Но сможете ли вы определить виновника в строгом соответствии с ПДД?

Видео дня

Проверить свои знания поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем мы видим синее авто, водитель которого сдает назад, и красное, которое поворачивает налево, о чем сигнализирует световым указателем. Траектории их движения пересекается, что может привести к ДТП. Ваша задача – определить, кто будет виновным, если столкновение все же произойдет. Вариантов ответа всего два:

водитель синего авто; водитель красного авто.

Начнем с того, что определим тип перекрестка, на котором сложилась эта опасная ситуация. Светофоров на нем нет, а значит он нерегулируемый, еще и дороги, которые здесь пересекаются, не являются равнозначными. Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога", на главной в этой ситуации находится водитель синего авто. Но означает ли это, что в случае столкновения виновным будет водитель красного?

На самом деле нет. А все потому, что синяя машина будет двигаться задним ходом через перекресток. Согласно пункту 10.10 действующих ПДД, который перечисляет места, где прибегать к такому опасному маневру запрещено, ехать задом через перекрещение дорог нельзя.

А значит, в случае столкновения, вся вина ляжет на водителя синего авто, который этот важный нюанс проигнорировал. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто нарушает правила движения по тротуару.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.