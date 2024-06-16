Разрешено ли водителю совершить обгон: задача для знатоков ПДД

Обгон – это один из самых ответственных и опасных маневров, который водитель может совершить на дороге. Он требует внимательности, мгновенного принятия решений и способности просчитать ситуацию на несколько шагов вперед, иначе все может закончиться ДТП.

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В правилах дорожного движения четко сказано, в каких ситуациях можно обгонять другие транспортные средства, а в каких нет. Потому telegram-канал За! Правилами поделился задачей, проверяющей то, насколько хорошо вы их помните.

Разрешается ли водителю красного авто выполнить обгон?

А. Разрешается;

Б. Разрешается, предварительно подав звуковой сигнал;

В. Разрешается, если автомобиль впереди двигается со скоростью менее 30 км/ч;

Г. Ответы Б и В;

Д. Запрещается.

Обгон – это маневр, во время которого одно транспортное средство обгоняет другое, двигающееся в попутном направлении. Он предполагает выезд на встречную полосу, поэтому является одним из самых опасных.

Перед началом маневра водитель должен включить соответствующий указатель поворота, чтобы предупредить других участников движения о своем намерении. Также он должен убедиться, что полоса, на которую он планирует выехать, свободна и учитывать то, что в любой момент на нее может кто-то выехать.

На изображении мы видим, что водитель красного автомобиля включил поворотник и на встречной полосе никого нет. Поэтому может показаться, что он может совершить обгон, но согласно правилу 14,6 этот маневр запрещен в тоннеле.

Кроме того, обгонять транспортные средства не разрешается:

На перекрестке;

На железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;

Ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта;

В конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

На дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении.

Следовательно, правильный ответ Д. Водителю красного авто запрещено совершать обгон.

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