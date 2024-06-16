Разрешено ли водителю совершить обгон: задача для знатоков ПДД
Обгон – это один из самых ответственных и опасных маневров, который водитель может совершить на дороге. Он требует внимательности, мгновенного принятия решений и способности просчитать ситуацию на несколько шагов вперед, иначе все может закончиться ДТП.
В правилах дорожного движения четко сказано, в каких ситуациях можно обгонять другие транспортные средства, а в каких нет. Потому telegram-канал За! Правилами поделился задачей, проверяющей то, насколько хорошо вы их помните.
Разрешается ли водителю красного авто выполнить обгон?
- А. Разрешается;
- Б. Разрешается, предварительно подав звуковой сигнал;
- В. Разрешается, если автомобиль впереди двигается со скоростью менее 30 км/ч;
- Г. Ответы Б и В;
- Д. Запрещается.
Обгон – это маневр, во время которого одно транспортное средство обгоняет другое, двигающееся в попутном направлении. Он предполагает выезд на встречную полосу, поэтому является одним из самых опасных.
Перед началом маневра водитель должен включить соответствующий указатель поворота, чтобы предупредить других участников движения о своем намерении. Также он должен убедиться, что полоса, на которую он планирует выехать, свободна и учитывать то, что в любой момент на нее может кто-то выехать.
На изображении мы видим, что водитель красного автомобиля включил поворотник и на встречной полосе никого нет. Поэтому может показаться, что он может совершить обгон, но согласно правилу 14,6 этот маневр запрещен в тоннеле.
Кроме того, обгонять транспортные средства не разрешается:
- На перекрестке;
- На железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;
- Ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта;
- В конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
- На дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении.
Следовательно, правильный ответ Д. Водителю красного авто запрещено совершать обгон.
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