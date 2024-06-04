Кто проедет перекресток первым? Сложное задание по ПДД с автобусом и грузовиком

Каждый день на дорогах происходит множество ситуаций, требующих быстрого принятия решений. Поэтому знание ПДД – это не только обязанность каждого водителя, но и гарантия безопасности на дороге.

Самым сложным местом на дороге является перекресток – участки дороги, где пересекаются пути транспортных средств. Потому auto_pdr.ua поделились задачей, которая проверит ваши знания и умение действовать в нетипичных ситуациях на дороге.

Посмотрите на изображение и выясните, какова должна быть очередность проезда в этой ситуации.

А. Синее авто, грузовик, автобус;

Б. Автобус, грузовик, синий автомобиль;

В. Грузовик, синий автомобиль, автобус;

Г. Грузовик, автобус, синий автомобиль;

Д. Синее авто, автобус, грузовик;

Е. Автобус, синее авто, грузовик;

Для начала обратите внимание на знак 2.1 и табличку 7.8.

Знак показывает, что автобус движется по второстепенной дороге, а потому должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

Табличка 7.8 показывает направление главной дороги, тоесть в этой ситуации по ней двигается водитель грузовика. Следовательно, он имеет преимущество перед автобусом.

Теперь посмотрите на знак 6.7 Автозаправочные станции.

Он информирует участников дорожного движения о расположении автозаправочной станции.

А согласно правилу 10.2, водители, выезжающие из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, должны пропустить уже движущиеся по дороге транспортные средства. Поэтому водитель синего авто оставит перекресток последним.

Правильный ответ

Поскольку грузовик движется по главной дороге, водитель автобуса должен дать ему дорогу. В то же время, водитель синего авто должен пропустить автобус, поскольку выезжает с заправочной станции. Поэтому верный ответ Г.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу по ПДД о том, кто должен уступить дорогу на перекрестке.

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