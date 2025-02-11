Разрешено ли проехать по трамвайным путям? Задание по ПДД

Трамвайные пути являются особым участком дороги, а заезд на них практически всегда будет нарушением. Однако в отдельных случаях ПДД все же позволяют нерельсовому транспорту ездить по путям.

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Насколько хорошо вы помните соответствующие требования правил, можно проверить с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". Ваша задача – определить, разрешается ли в заданных условиях движение белого автомобиля по трамвайной колеи.

На изображении, которое нужно проанализировать, мы видим загруженную дорогу – на небольшом ее участке скопились аж пять автомобилей. При этом водитель одного из них, а именно белой легковушки, решил объехать пробку по трамвайным путям попутного направления. Разрешается ли ему выполнить такой объезд? Вот варианты ответа:

разрешается; разрешается при условии, что он не создает помех трамваю; запрещается.

Итак, чтобы дать ответ на этот вопрос нужно учесть, как именно обустроена трамвайная колея, по которой едет белый автомобиль. Во-первых, это колея, которая идет в попутном к автомобильному движению направлении, во-вторых, она расположена на одном уровне с проезжей частью.

Такое движение регулируется пунктом 11.8 действующих ПДД. Согласно ему, по трамвайным путям попутного направления расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения или объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда без выезда на трамвайную колею.

По условиям задачи, на указанном отрезке дороги нет ни знаков, ни разметки, запрещающих движение по трамвайным путям. А это значит, что водитель белого авто может воспользоваться ими для объезда пробки. Конечно, если это не создаст препятствий трамваю, поскольку трамвай на путях имеет абсолютное преимущество.

Таким образом, правильным здесь является второй вариант ответа. Белое авто в заданных условиях может выехать на колею, но при этом оно не должно мешать движению трамваев.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил обгона автоколонны.

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