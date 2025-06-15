Разрешен ли обгон? Тест на знание ПДД

Знание ПДД – вопрос безопасности, ответственности и уверенности за рулем. Ежедневно водители сталкиваются с ситуациями, в которых нужно мгновенно принимать решения, часто в условиях стресса, давления или неопределенности.

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Именно поэтому регулярное повторение ПДД и прохождение тематических тестов помогает не только освежить знания, но и научиться применять их в реальных, практических случаях. Поэтому предлагаем проверить себя. Попробуйте быстро определить, разрешен ли обгон в указанной ситуации.

Разрешается ли водителю желтого автомобиля обгон в изображенной ситуации?

Разрешается; Разрешается при условии, что автомобиль впереди движется со скоростью менее 30 км/ч; Разрешается при условии, что обгон будет завершен до перекрестка; Запрещается.

Пояснение

Имеем участок дороги, где движутся два автомобиля – красный, который едет прямо, и желтый, водитель которого намерен выполнить обгон. У него уже включен левый поворотник.

На изображенном участке установлен дорожный знак "1.23.2 – примыкание второстепенной дороги". Он предупреждает о наличии перекрестка, где слева присоединяется второстепенная дорога. Таким образом, оба автомобиля движутся по главной дороге.

Возникает логичный вопрос: разрешен ли обгон на перекрестке, если водитель движется по главной дороге?

Ответ содержится в пункте 14.6 Правил дорожного движения. Там четко указан перечень случаев, когда обгон запрещен. И среди них – перекресток, независимо от того, главная это дорога или второстепенная. Итак, обгон на самом перекрестке запрещен в любом случае.

Однако важно: ничего не запрещает водителю выполнить обгон до начала перекрестка, при условии, что маневр будет полностью завершен до въезда на перекресток. Например, за 100 метров до него.

Правильный ответ

Правильный ответ: вариант №3 – обгон разрешается при условии, что обгон будет завершен до перекрестка.

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