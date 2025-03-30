Разрешен ли обгон? Хитрый тест по ПДД

Обгон – один из самых опасных и одновременно самых распространенных маневров в дорожном движении. Его успешное исполнение зависит не только от опыта водителя, но и от точного соблюдения ПДД. В некоторых ситуациях, даже если дорога кажется свободной, обгон может быть категорически запрещен.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, разрешается ли в этом случае обгон.

Разрешается ли водителю красного автомобиля изображен обгон?

Разрешается; разрешается только предварительно подав звуковой сигнал; разрешается при условии, что автомобиль впереди двигается со скоростью менее 30 км/ч; запрещается.

Объяснение

Есть участок дороги и два автомобиля на этом участке. Водитель белого едет прямо, а водитель красного автомобиля намерен его обогнать, и он уже включил для этого соответствующий левый указатель поворота.

Во-первых, мы видим, что выполнив обгон, водитель красного автомобиля пересечет сплошную линию разметки, что делать запрещается. А во-вторых, все происходит в туннеле. Обгон – один из самых опасных маневров на дороге, и логично, что он запрещается в определенных местах. И одним из таких мест является как раз туннель.

Так что водителю красного автомобиля обгон в изображенной ситуации запрещается. И ни о звуковом сигнале, ни о скорости автомобиля впереди речь вообще не идет.

Правильный ответ

Правильный ответ – 4.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.

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