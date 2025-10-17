Разрешен ли мотоциклисту обгон? Тест на знание ПДД

Тесты по ПДД – это не только подготовка к экзамену, а тренировка внимательности и логического мышления. Они помогают водителям быстро ориентироваться в сложных ситуациях и принимать правильные решения.

Одна из самых распространенных тем – обгон, ведь этот маневр требует максимальной осторожности. Рассмотрим типичный вопрос: разрешается ли мотоциклисту обогнать красный автомобиль перед перекрестком, где установлены знаки.

Разрешается ли мотоциклисту обогнать красный автомобиль в этой ситуации?

Разрешается; разрешается, если скорость автомобиля впереди менее 30 км/ч; разрешается, если обгон будет завершен до перекрестка; ответы, указанные в вариантах два и три; запрещается.

Пояснение

На изображении – участок дороги, где автомобиль движется прямо, а мотоциклист намерен его обогнать и уже включил левый указатель поворота. Прежде чем определить правильный ответ, нужно внимательно разобрать дорожные знаки, установленные на этом участке.

Первый знак – 3.25 "Обгон запрещен". Как понятно из названия, он запрещает выполнение маневра обгона. Однако в Правилах дорожного движения предусмотрено исключение: обгон допускается, если транспортное средство, которое движется впереди, имеет скорость не более 30 км/ч. В таком случае запрет не действует. То же правило распространяется и на участки со сплошной линией разметки – если автомобиль впереди движется слишком медленно, его можно обогнать, не нарушая ПДД.

Второй знак – предупредительный знак "Прилегание второстепенной дороги". Он сообщает, что впереди – перекресток, где с левой стороны присоединяется второстепенная дорога.

Теперь стоит вспомнить еще одно важное правило: обгон запрещен непосредственно на перекрестках, независимо от того, по какой дороге – главной или второстепенной – движется водитель. Однако в правилах нет запрета на обгон до перекрестка, если маневр будет завершен еще до начала пересечения проезжих частей.

Итак, в данной ситуации мотоциклист может совершить обгон, но только при двух условиях:

если скорость впереди идущего автомобиля меньше 30 км/ч, и если обгон будет завершен до перекрестка.

Таким образом, правильный ответ – разрешается обгон при условиях, указанных в пунктах 2 и 3, то есть вариант №4.

