Разрешен ли маневр? Задание по ПДД

В современных условиях интенсивного дорожного движения знание Правил дорожного движения(ПДД) — не просто требование, а необходимость. Особенно это касается приказных знаков, которые регулируют направление и порядок движения на дорогах.

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Ошибки в их толковании могут привести к штрафам или даже авариям. Один из частых примеров — неправильное понимание знака "Движение прямо", что иногда вызывает путаницу у водителей. Именно такую ситуацию предложили для решения в новом задании на канале "По правилам".

Тест ПДД по повелительным знакам

Задача касается желтого автомобиля, подъезжающего к перекрестку. Водитель планирует выполнить маневр: повернуть направо и сразу еще раз направо — на территорию магазина. На вид это напоминает разворот, однако вопрос заключается в другом: позволяет ли правилам выполнения такого маневра дорожная ситуация, в частности знаки?

Варианты ответа

Разрешается. Разрешается только при отсутствии других транспортных средств. Разрешается, если он там работает. Запрещается.

На перекрестке установлен знак 4.1 "Движение прямо", ограничивающий движение только в одном направлении. При этом водитель не нарушает дорожную разметку, ведь сплошные линии отсутствуют. Важно учитывать, что знак расположен не перед самым перекрестком, а уже после него — а это существенно меняет правовую трактовку ситуации.

Как пояснили эксперты, действие знака "Движение прямо" в таком случае распространяется до следующего перекрестка, однако не запрещает поворот направо в прилегающие к дороге территории. Это могут быть дворы, заправки, стоянки или, как в данном случае, территория магазина. Также исключения предусмотрены для маршрутного транспорта.

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, водитель желтого автомобиля действует согласно ПДД и имеет полное право осуществить описанный маневр. И для этого не нужно ни работать, ни жить в той зоне — достаточно просто знать правила. Правильный ответ — вариант номер один: маневр разрешен.

OBOZ.UA предлагает еще один тест по ПДД, в котором водителям придется вспомнить правила о допустимой скорости на дороге.

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