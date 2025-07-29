УкраїнськаУКР
русскийРУС

Разрешен ли маневр? Задание по ПДД

Елена Былим
Авто Oboz
2 минуты
102
Разрешен ли маневр? Задание по ПДД

В современных условиях интенсивного дорожного движения знание Правил дорожного движения(ПДД) — не просто требование, а необходимость. Особенно это касается приказных знаков, которые регулируют направление и порядок движения на дорогах.

Видео дня

Ошибки в их толковании могут привести к штрафам или даже авариям. Один из частых примеров — неправильное понимание знака "Движение прямо", что иногда вызывает путаницу у водителей. Именно такую ситуацию предложили для решения в новом задании на канале "По правилам".

Тест ПДД по повелительным знакам

Разрешен ли маневр? Задание по ПДД

Задача касается желтого автомобиля, подъезжающего к перекрестку. Водитель планирует выполнить маневр: повернуть направо и сразу еще раз направо — на территорию магазина. На вид это напоминает разворот, однако вопрос заключается в другом: позволяет ли правилам выполнения такого маневра дорожная ситуация, в частности знаки?

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается только при отсутствии других транспортных средств.
  3. Разрешается, если он там работает.
  4. Запрещается.

На перекрестке установлен знак 4.1 "Движение прямо", ограничивающий движение только в одном направлении. При этом водитель не нарушает дорожную разметку, ведь сплошные линии отсутствуют. Важно учитывать, что знак расположен не перед самым перекрестком, а уже после него — а это существенно меняет правовую трактовку ситуации.

Как пояснили эксперты, действие знака "Движение прямо" в таком случае распространяется до следующего перекрестка, однако не запрещает поворот направо в прилегающие к дороге территории. Это могут быть дворы, заправки, стоянки или, как в данном случае, территория магазина. Также исключения предусмотрены для маршрутного транспорта.

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, водитель желтого автомобиля действует согласно ПДД и имеет полное право осуществить описанный маневр. И для этого не нужно ни работать, ни жить в той зоне — достаточно просто знать правила. Правильный ответ — вариант номер один: маневр разрешен.

Разрешен ли маневр? Задание по ПДД

OBOZ.UA предлагает еще один тест по ПДД, в котором водителям придется вспомнить правила о допустимой скорости на дороге.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.