Какая скорость разрешена? Задание по ПДД

Знание Правил дорожного движения – это не только требование к каждому водителю, но и основа безопасности на дороге. В сложных или нестандартных ситуациях именно внимательность к знакам и понимание логики ПДД позволяют быстро принимать правильные решения.

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Это задание – типичный пример ситуации, где многие поспешно снижают скорость, ориентируясь на предупреждающие знаки. Но всегда ли это нужно?

С какой скоростью разрешается дальнейшее движение водителю автомобиля?

Не более 50 км/ч. Не более 60 км/ч. Не более 80 км/ч. Не более 30 км/ч. Не более 20 км/ч.

Объяснение

Мы имеем участок дороги и белый автомобиль на прямой. Чтобы определить разрешенную скорость, нужно обратить внимание на дорожные знаки. Верхний знак 1.39 – это предупредительный знак "Другая опасность". Табличка под ним 7.21.2 – уточняет вид опасности: на ней изображено, как один автомобиль въезжает в зад другого. Это означает, что впереди участок, где часто случаются ДТП с наездом сзади.

Эти знаки предупреждают о потенциальной опасности и призывают к повышенному вниманию, но не устанавливают ограничения скорости. То есть водитель не обязан снижать скорость до 30 или 20 км/ч.

Поскольку автомобиль движется в пределах населенного пункта, действует общее ограничение – не более 50 км/ч (согласно пункту 12.4 ПДД Украины).

Правильный ответ

Вариант 1: не более 50 км/ч.

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