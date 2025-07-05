Разрешен ли маневр? Тест на знание ПДД

Маневры на дороге должны быть безопасными и хорошо продуманными, чтобы не подвергать опасности участников дорожного движения. Для этого важно соблюдать все требования действующих ПДД.

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Сможете ли вы перестроиться на дороге, не нарушая правил, поможет проверить тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". В нем нужно определить, разрешается ли водителю желтой машины выполнить предложенный маневр.

По условиям задачи, по дороге в одном направлении едут три машины – синяя, красная и желтая. Первые две движутся прямо, а водитель желтой сигнализирует о желании обогнать их с левой стороны через полосу с трамвайными путями попутного направления. Разрешается ли ему это сделать? Вот варианты ответа на эту задачу:

разрешается; разрешается при отсутствии трамвая; запрещается.

В данной ситуации стоит обратить внимание, что трамвайная колея попутного направления, на которую намерен выехать водитель желтого авто, расположена на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. В целом такой маневр не запрещается действующими ПДД. Но при этом должны быть выполнены определенные условия. В частности, предусмотренные пунктом 11.8 Правил. Согласно ему, по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также при опережении, объезде, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути.

Знаков, которые могли бы как-то повлиять на ситуацию, на изображенном здесь участке, нет. Но дорога имеет по две полосы для движения в одном направлении. То есть ширины проезжей части достаточно для опережения водителю желтого автомобиля, просто стоит дождаться когда синий автомобиль освободит полосу, по которой и можно будет выполнить обгон.

Таким образом, правильным вариантом ответа здесь является третий. Водителю желтого авто выполнять предложенный маневр запрещается.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, должны ли водители пропустить пешехода.

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