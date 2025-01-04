Разочарованный "дешевой" Tesla покупатель не смог вернуть свои деньги

Скандальный электрический пикап Tesla Cybertruck несколько лет назад во время премьеры обещали сделать дешевым. Когда модель показали в серийном варианте, EV подорожал в 2 раза. Вдобавок одному из разочарованных покупателей отказали в возврате денег.

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Об этом стало известно Carscoops. Покупатель рассказал о том, что внес депозит в размере 2500 долларов при заказе Tesla Cybertruck 28 декабря. Представитель компании сообщил, что машину необходимо получить до 30 декабря.

Готовность Tesla выполнить заказ на автомобиль в двухдневный срок говорит о том, что компания накопила много запасов. Ажиотаж быстро сошел на нет, и "трендовый" электропикап Cybertruck оказался не таким уж популярным.

Как бы там ни было, покупатель оказался не готов к такой быстроте. Поэтому попросил продлить время или перенести депозит на следующую покупку. Продавец ответил, что заказ будет аннулирован, а депозит покупателю не вернут. Это оказалось разочаровывающим обстоятельством.

Интересно, что в условиях предварительного бронирования был указан как раз невозвратный депозит. По всей видимости, потенциальный покупатель не обратил на это внимание. Ведь, как правило, другие автопроизводители возвращают депозиты, это известная практика.

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