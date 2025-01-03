Новейший кроссовер Chevrolet дешевле "Дастера" впервые показали на фото

В сети на фото впервые показали новейший кроссовер Chevrolet Spark EUV 2025. Автомобиль готовят к выходу на рынок. Модель окажется дешевле "Дастера" и получится очень экономичной машиной бюджетного сегмента.

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Фото электрокара Chevrolet Spark EUV 2025 года показывает GMAuthority. Оказалось, что это копия китайского кроссовера Baojun Yep Plus. Фактически, дизайн полностью повторяется – за исключением логотипов.

Ранее бюджетник Chevrolet Spark продавали как маленький городской хэтчбек, который был даже компактнее Aveo. Теперь модель превратилась в небольшой электрический кроссовер.

Технических деталей пока нет, но машина наверняка будет соответствовать характеристикам Baojun Yep Plus. Длина кузова равна 3996 мм (колесная база – 2560 мм), ширина составляет 1760 мм, а высота – 1726 мм.

За цену Baojun Yep Plus от 12 900 долларов предлагается электромотор на 102 л.с. и батарея с запасом хода в 400 км.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, к премьере готовят новый недорогой кроссовер VW.