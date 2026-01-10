Видео дня
Разного размера, но все недорогие: топ-5 кроссоверов от специалистов
Специалисты назвали лучшие современные кроссоверы с точки зрения надежности. Эти практичные недорогие автомобили никого не разочаруют и прослужат долгие годы. Удачными моделями разного размера довольны и владельцы, и специалисты.
Результатами своих обзоров поделились специалисты GOBankingRates. Авторы назвали автомобили в сегменте SUV, которые надежно прослужат владельцу и не будут требовать больших расходов на частые ремонты.
Мы в OBOZ.UA сосредоточились на топ-5 автомобилей, которые выполнены в разных размерах и покрывают максимально широкий диапазон сегментов моделей формата SUV.
Самые надежные недорогие кроссоверы и SUV:
- Toyota 4Runner;
- Kia Soul;
- Kia Telluride;
- Chevrolet Trailblazer;
- Hyundai Venue.
