Разного размера, но все недорогие: топ-5 кроссоверов от специалистов

Специалисты назвали лучшие современные кроссоверы с точки зрения надежности. Эти практичные недорогие автомобили никого не разочаруют и прослужат долгие годы. Удачными моделями разного размера довольны и владельцы, и специалисты.

Результатами своих обзоров поделились специалисты GOBankingRates. Авторы назвали автомобили в сегменте SUV, которые надежно прослужат владельцу и не будут требовать больших расходов на частые ремонты.

Мы в OBOZ.UA сосредоточились на топ-5 автомобилей, которые выполнены в разных размерах и покрывают максимально широкий диапазон сегментов моделей формата SUV.

Самые надежные недорогие кроссоверы и SUV:

Toyota 4Runner;

Kia Soul;

Kia Telluride;

Chevrolet Trailblazer;

Hyundai Venue.

