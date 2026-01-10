Известную дешевую модель Fiat превратили в совсем другой автомобиль

Дешевую модель Fiat Tipo решили снять с производства. На смену известному бюджетнику придет совсем другой автомобиль. Вариант его дизайна показали в сети.

Автомобиль Fiat Tipo, который соперничал с Dacia Sandero и Logan, уже устарел. Из-за низкого спроса на машину ее перестанут производить уже в 2026 году (седан, универсал и хэтчбек). TALKWHEELS показывает, как мог бы выглядеть кроссовер Fiat Tipo.

Результат интересный, хотя машина не выполнена в корпоративном стиле итальянского бренда. Но, интересно, что место Tipo в линейке действительно скоро займет бюджетный кроссовер.

Новый Fiat Panda Fastback 2026 года уже готовят к премьере. Дизайн пока держат в секрете, но мы уже видели динамичный низкий силуэт в стиле купе. Скорее всего, это немного измененный вариант бюджетного кроссовера Citroen Basalt.

Бюджетник Fiat Panda Fastback 2026 модельного года сохранит техническую часть Grande Panda, но получит более стильную внешность. Ожидается гибридный вариант на базе 100-сильного бензинового мотора и электрокар мощностью 113 сил. Ориентировочная цена Fiat Panda Fastback – около 25 000 евро.

