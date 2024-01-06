Разгоняются в считанные секунды: самые быстрые авто мира в 2024 году

Поскольку автомобильная промышленность продолжает переход на электрическую энергию, производители используют новую технологию, чтобы создать одни из самых быстрых моделей. Конечно, дорожное покрытие, погодные условия и, собственно, манера езды могут значительно изменить обещанные показатели разгона.

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Эксперты Auto Express составили рейтинг самых быстрых авто в мире, которые разгоняются в считанные секунды. В списке представлены различные модели: от редких электрических суперкаров до известных и популярных марок.

Radical RXC GT – 2,7 секунды (0-100 км/ч)

Автомобили Radical именно такими и являются – радикальными. RXC GT, пожалуй, самая экстремальная модель, созданная на основе проекта Radical SR9 Le Mans. Трудно поверить, но что этот автомобиль имеет прижимную силу в 900 кг, а разгоняется до 100 км всего за 2,7 секунды.

Porsche 911 Turbo S (с пакетом Sport Chrono) – 2,7 секунды (0-100 км/ч)

Последней версией легенды 1963 года является 992, которая впервые была представлена миру в 2018 году. Все 992 разгоняются до 100 км менее чем за 4,5 секунды, но Turbo S является самой быстрой моделью. Выберите пакет Sport Chrono, и он будет разгонять 100 км в час за 2,7 секунды.

Nio EP9 – 2,7 секунды (0-100 км/ч)

Китайские автомобильные бренды быстро завоевали репутацию и стали популярной и доступной альтернативой известным маркам. Однако Nio EP9 является исключением из этого правила, поскольку этот гиперкар мощностью 1341 л.с. стоит очень дорого. Эксперты отмечают: "Если вы особенно смелые (или сумасшедшие) вы даже можете использовать EP9 для ежедневной езды, поскольку Nio утверждает, что диапазон заряда батареи составляет до 430 км".

Hennessey Venom F5 – 2,6 секунды (0-100 км/ч)

F5 имеет двигатель V8 мощностью 1792 л.с. F5 был разработан, чтобы работать на трассе, и его заявленная максимальная скорость 500 км/ч делает его самым быстрым автомобилем в мире.

Ferrari SF90 Stradale – 2,5 секунды (0-100 км/ч)

Первый в истории гибридный Ferrari с подзарядкой от сети является ярким примером блестящего сочетания двигателя сгорания и электричества, что становится привычным явлением в современном мире гиперкаров. SF90 является сильным контраргументом, поскольку разгоняется от 0 до 100 км/ч на 0,4 секунды быстрее 812 Superfast, даже несмотря на то, что он имеет на 4 цилиндра меньше.

Koenigsegg Jesko – 2,5 секунды (0-100 км/ч)

Koenigsegg Jesko ознаменовал начало новой эры шведского производителя. Заднеприводный Jesko, оснащенный мощным V8 двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 1600 л.с., просто не в состоянии получить большее ускорение от своих двух ведущих колес.

Lamborghini Revuelto – 2,5 секунды (0-100 км/ч)

Revuelto является качественным гибридным суперкаром. Авто имеет 6,5-литровый двигатель V12. Как и следовало ожидать, эта комбинация – действительно взрывное сочетание с совокупной выходной мощностью 1001 л.с. Другими словами, это самый мощный Lamborghini из ныне существующих.

Bugatti Chiron Super Sport – 2,4 секунды (0-100 км/ч)

Чтобы отразить натиск соперников с полностью электрическими гиперкарами, Bugatti предлагает 8,0-литровый двигатель W12, и Chiron Super Sport является самой быстрой версией из всех. Это разработка модели 300+, которая бьет рекорд, развивает 490 км в час и имеет потрясающие 1578 л.с.

Ultima RS LT5 – 2,3 секунды (0-100 км/ч)

Автомобили Ultima оснащены двигателем Chevrolet LS V8, а двигатель LT5 настроен на колоссальные 1200 л.с. в автомобиле, который весит всего 930 кг. Кроме того, Evolution Coupe – это то, что бренд называет "самой сложной моделью в истории". Ревизии подвески и шасси, композитный кузов и 1020 л.с. создают достаточно качественный и надежный автомобиль от Ultima.

Tesla Model S Plaid – 1,98 секунды (0-100 км/ч)

Удивительные показатели, полученные благодаря мощности в 1006 л. требуют, чтобы Plaid кондиционировал температуру аккумулятора и двигателя в течение нескольких минут перед запуском. Тем не менее, даже без принятия этих мер, по слухам, Plaid разгоняется до 100 км менее чем за 2,3 секунды, создавая конкуренцию суперкарам с двигателями внутреннего сгорания.

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