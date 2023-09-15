Ram показал на Детройтском автошоу 'заряженный' пикап

На открывшемся в США международном автосалоне компания Ram, входящая в состав концерна Stellantis, презентовала новый пикап Ram 1500 TRX Final Edition. Новинка получила агрессивный дизайн и мощный 8-цилиндровый мотор.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Топовую версию пикап Ram 1500 TRX впервые показали в 2020 году, а спустя 4 года модель обновили и модернизировали. Новинка получила обозначение Final Edition и будет изготовлена ограниченным тиражом всего 4000 экземпляров.

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Для Ram 1500 TRX Final Edition подготовили особую палитру из 8 ярких цветов, причем три из них – разработали специально для этой модели. Агрессивный дизайн подчеркивают декоративные элементы и особые диски цвета титана.

В салоне появился новый дисплей мультимедийной системы, цифровое зеркало заднего вида, и проекционный экран. Интерьер украсили декоративной строчкой и логотипами TRX, на дверях появились контрастные вставки из замши, а на приборной панели есть плакетка с порядковым номером каждого экземпляра.

В отделке используются панели из углепластика, а меломаны смогут оценить звучание аудиосистемы Harman Kardon с 19-ю динамиками. Также автомобиль имеет богатую комплектацию, в которую вошли многочисленные электронные помощники водителя, включая адаптивный круиз-контроль, система контроля за слепыми зонами и мониторинга помех при движении задним ходом.

Под капотом версии Final Edition располагается компрессорный 6,2-литровый V8, имеющий в своем арсенале 712 сил и 880 Нм крутящего момента. Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам посредством 8-ступенчатой "автомата". Пикап способен разгоняться от 0 до 96 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 190 км/ч. Новинка появится у дилеров в конце года по цене от $117625.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн Stellantis представил предсерийный электрический пикап Ram REV.