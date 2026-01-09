Производство самой дешевой модели Mercedes перенесут ближе к Украине

Mercedes не отказывается от более дешевых машин и постоянно работает над развитием соответствующих сегментов. А производство наиболее доступной модели даже решили перенести ближе к Украине.

Видео дня

По информации Motor1, из Германии Mercedes A-Class переедет в Венгрию. Это связано с продлением жизненного цикла модели до 2028 года. Немецкий конвейер сосредоточится на новых Mercedes CLA и универсале CLA Shooting Brake.

При этом над преемником Mercedes-Benz A-Class уже постепенно работают. Ранее сообщалось, что модель A-Class навсегда исчезнет из линейки. Но планы производителя изменились.

Ожидалось, что в 2026 году производство Mercedes A-Class остановится. Речь шла как о хэтчбеке, так и о компактном седане. Это самые дешевые модели Mercedes. Затем производство решили продлить минимум до 2028 года.

Преемник автомобиля появится уже после этого. Однако пока подробности держат в секрете. Стоит ожидать компактный кроссовер или хэтчбек.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, в продажу отправился самый необычный кроссовер Hyundai.