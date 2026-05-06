Проблемы Honda обернутся плюсами для покупателей в недорогих сегментах

Honda столкнулась с проблемами из-за неоправданно высоких инвестиций в развитие электромобилей на фоне вялого рынка EV. Неожиданно это обернется плюсами для покупателей недорогих машин.

Как стало известно Motor1, японская компания уже уведомила поставщиков о своих планах продлить жизненный цикл некоторых актуальных моделей даже после конца десятилетия – до 2032 года. Это связано с экономией и отложенной разработкой новых машин.

Таким образом, популярный минивэн Honda Odyssey появится примерно в 2030 году, хотя компания планировала остановить производство модели пятого поколения раньше. И в целом удивительно, что Honda вообще намерена создать следующий автомобиль в исчезающем сегменте. Однако покупателям Odyssey действительно нравится.

Недорогой кроссовер Honda HR-V и седан Accord задержатся на конвейере еще дольше. Последний, скорее всего, к 2030 году будут предлагать исключительно как гибрид. Пока неизвестно, появится ли новый Accord.

В премиальном подразделении модель Acura Integra на базе Civic также будут производить дольше. В 2032 году ожидается модернизация машины.

