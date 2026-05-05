Не только Duster: сколько стоят любимые автомобили украинцев

В Украине покупатели отдают предпочтение недорогим кроссоверам, хотя статистика рынка способна удивить. Не секрет, что бестселлером является Renault Duster. Но есть и другие автомобили – рассказываем, сколько они стоят.

OBOZ.UA напоминает, что по итогам апреля 2026 года украинский рынок новых машин вновь вырос. А в лидеры выбились модели Renault, Toyota, Hyundai, BMW и Skoda.

Цены на самые популярные автомобили в Украине:

Renault Duster – от 928 000 грн; Toyota RAV4 – от 1 625 625 грн; Hyundai Tucson – от 1 197 300 грн; BMW 3 series – от 1 499 000 грн; Skoda Kodiaq – от 1 800 400 грн.

Авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику. В апреле 2026 года рынок новых машин составил 6,2 тыс. экземпляров. Результат на 5% превысил статистику марта и оказался на 3% выше прошлогоднего показателя.

