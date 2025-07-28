При каких условиях можно ехать прямо? Тест на знание ПДД

Знание Правил дорожного движения — залог безопасности на дороге как для водителей, так и для пешеходов. Особенно внимательными следует быть к дорожным знакам, ведь их неправильная трактовка может привести к нарушению правил, а в некоторых случаях — к серьезным последствиям.

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Некоторые знаки имеют исключения, другие — категорически не допускают никаких маневров. Различить их и понимать ситуацию на дороге — ключевой навык каждого водителя. Новое задание, предложенное на канале "По правилам", как раз касается такой ситуации.

В ролике показан перекресток, к которому подъезжает желтый автомобиль с намерением проехать прямо. Однако перед ним установлено сразу два дорожных знака: 3.1 "Движение запрещено" и 3.43 "Опасность". Зрителям предложили выбрать, может ли водитель продолжить движение, и при каких условиях это разрешено.

Тест по ПДД по проезду прямо

Варианты ответов:

Разрешено при условии, что водитель проживает в этой зоне При условии, что транспортное средство обслуживает граждан, проживающих в этой зоне При условии, что транспортное средство обслуживает предприятия в этой зоне При условиях, указанных в ответах 1, 2 и 3 При условиях, указанных в ответах 1 и 3 При любых условиях движение запрещается.

Вопрос оказался не таким простым, как могло показаться.

Подсказка на тест по ПДД

Знак 3.1 запрещает движение транспортных средств, однако имеет исключения. Он не распространяется на автомобили, обслуживающие граждан или предприятия в этой зоне, а также на жителей, проживающих или работающих на ее территории. Именно поэтому среди вариантов ответа были такие условия, как "если водитель проживает в этой зоне" или "если авто обслуживает предприятие в зоне действия знака".

Однако критическую роль в задании играет второй знак — 3.43 "Опасность". Его присутствие означает, что движение в данном направлении запрещено абсолютно для всех участников дорожного движения. Такой знак устанавливают в случаях ДТП, аварий, стихийного бедствия или другой серьезной угрозы для жизни. И самое главное — он не имеет исключений, даже для жителей или служебных авто.

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, желтый автомобиль не имеет права ехать прямо, независимо от того, кто он или кого обслуживает. Единственно правильный ответ в этом задании — вариант номер 6: "Движение запрещается при любых условиях". Такая ситуация еще раз подтверждает, что даже опытным водителям важно регулярно освежать знания ПДД.

Задание стало настоящим тестом на внимательность и глубокое понимание правил. Авторы канала "По правилам" в очередной раз напоминают: дорожные знаки — это не формальность, а важная часть безопасности. Иногда только один дополнительный знак может полностью изменить разрешенное направление движения.

OBOZ.UA также предлагает водителям тест, чтобы определить их осведомленность о предоставлении преимущества в движении по дороге.

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