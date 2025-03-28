Превосходная экономичность: эксперты назвали плюсы и минусы новой Honda

Большой седан Honda Accord является популярной недорогой моделью. А в гибридном исполнении с низким расходом топлива машина привлекает отдельное внимание. Эксперты назвали автомобиль превосходным и отметили другие плюсы. Но нашлись и минусы.

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О своих впечатлениях про гибрид Honda Accord 2025 модельного года рассказывает Carscoops. Модель Honda Accord e:HEV RS оснащена 204-сильной силовой установкой, которая сочетает бензиновый двигатель и электромотор.

Комбинированный расход топлива Honda Accord 11 поколения составляет 4,3 л/100 км. Кроме экономичности машину похвалили за утонченный дизайн и продуманный салон. Среди минусов – не самая продвинутая мультимедийная система.

Недавно сообщалось о снижении продаж Honda Accord 11 поколения в 2024 году в США. Это связывают с сокращением производственных мощностей. Компания занята переоборудованием американского завода.

Конвейер готовят к производству электромобилей. В Honda надеются сделать такие машины популярными. В целом же продажи бренда выросли на 11%.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже рассказывал про новый мощный кроссовер Skoda.