Долгожданный недорогой кроссовер Skoda стал мощнее и круче. Фото

Долгожданный кроссовер Skoda Elroq 2025 модельного года совсем недавно отправили в производство на чешском заводе. А теперь недорогой электрокар сделали мощнее и в целом намного круче. Уж появились первые фото.

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Об этом сообщили на сайте автопроизводителя. Новая Skoda Elroq RS 2026 модельного года – топовый вариант в линейке. Ожидаются спортивные настройки шасси и мощность силовой установки более 300 сил. Полная премьера состоится 3 апреля.

Новый электромобиль Skoda Elroq уже получил несколько вариантов: мощностью 170, 204 и 286 л.с. Запас хода – до 560 км. Есть также модификации на 370 и 400 км.

В линейке чешского автопроизводителя новинка находится ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и позиционируется доступнее. Автомобиль предложил практичный вместительный интерьер. Сообщалось ранее, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных материалов (одежда, бутылки и прочее). Полное соответствие экологическому будущему моделей Skoda. А вестником этого будущего как раз является новый электромобиль. Цена Skoda Elroq – от 33 000 евро.

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