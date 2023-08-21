Премиальные и доступные: топ-10 автомобилей от 20 000 долларов
Все хотят купить премиальный автомобиль. Но цены в буквальном смысле кусаются. Выход – обратить внимание на б/у машины. К тому же появился список лучших премиальных моделей на вторичном рынке.
Некоторые из этих моделей стоят от 20 000 долларов! А отдельные экземпляры – и того дешевле. При этом эксперты What Car подбирали не старые автомобили, а машины в возрасте до пяти лет. То есть эти модели еще и вполне современны. Отличная возможность сэкономить.
Лучшие премиальные б/у авто от 20 000 долларов:
- BMW 3 Series;
- Audi A4;
- Skoda Superb;
- Volkswagen Passat;
- Tesla Model 3;
- Audi A3;
- Jaguar XE;
- Alfa Romeo Giulia;
- Mazda 6;
- Audi A5 Sportback.
На последнее место специалисты поставили Audi A5 Sportback. Им не понравилась невысокая надежность и ограниченный список оснащения. Однако среди плюсов отметили практичность и качественную отделку салона.
Tesla Model 3 – единственный электромобиль в рейтинге. В разрез с премиальным позиционированием идет некачественная сборка – главный минус машины. Но его компенсируют динамика и практичность.
Победитель – BMW 3 Series. Специалисты отмечают отменный ход и отличную управляемость. Но не всем может понравиться жесткая подвеска.
OBOZREVATEL уже сообщал о лучших недорогих электрических моделях с пробегом, которые стоит рассмотреть к покупке.