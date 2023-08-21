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Премиальные и доступные: топ-10 автомобилей от 20 000 долларов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
741
Mazda 6

Все хотят купить премиальный автомобиль. Но цены в буквальном смысле кусаются. Выход – обратить внимание на б/у машины. К тому же появился список лучших премиальных моделей на вторичном рынке.

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Некоторые из этих моделей стоят от 20 000 долларов! А отдельные экземпляры – и того дешевле. При этом эксперты What Car подбирали не старые автомобили, а машины в возрасте до пяти лет. То есть эти модели еще и вполне современны. Отличная возможность сэкономить.

BMW 3 Series

Лучшие премиальные б/у авто от 20 000 долларов:

  1. BMW 3 Series;
  2. Audi A4;
  3. Skoda Superb;
  4. Volkswagen Passat;
  5. Tesla Model 3;
  6. Audi A3;
  7. Jaguar XE;
  8. Alfa Romeo Giulia;
  9. Mazda 6;
  10. Audi A5 Sportback.

На последнее место специалисты поставили Audi A5 Sportback. Им не понравилась невысокая надежность и ограниченный список оснащения. Однако среди плюсов отметили практичность и качественную отделку салона.

Tesla Model 3 – единственный электромобиль в рейтинге. В разрез с премиальным позиционированием идет некачественная сборка – главный минус машины. Но его компенсируют динамика и практичность.

Победитель – BMW 3 Series. Специалисты отмечают отменный ход и отличную управляемость. Но не всем может понравиться жесткая подвеска.

OBOZREVATEL уже сообщал о лучших недорогих электрических моделях с пробегом, которые стоит рассмотреть к покупке.