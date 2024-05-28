Правильно ли водитель выполнил маневр на круге: тест на знание ПДД

Круговые перекрестки – особо опасные участки на дороге. Соблюдение ПДД является залогом избежания аварийных ситуаций, поэтому важно регулярно обновлять знания теоретическими и практическими задачами.

Предлагаем пройти интересный тест. Внимательно посмотрите на видео и попытайтесь определить, правильно ли водитель выполнил маневр на круге?

Нарушил ли водитель ПДД, выполнив разворот по указанной траектории?

Да; Нет.

Объяснение

Движение по кругу разрешено только в одном направлении, на которое указывают стрелки дорожного знака.

Пункт 10.5 ПДД устанавливает, что поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо.

Разворот по траектории, указанной на видео – это грубое нарушение ПДД.

Правильный ответ

Водитель не может совершить поворот по указанной траектории, поэтому правильный ответ: 1 – да, водитель нарушил ПДД.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересную задачу о правилах парковки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.