Какое транспортное средство неправильно было поставлено на стоянку? Хитрый тест по ПДД

Каждый участник дорожного движения обязан в совершенстве знать ПДД, ведь от этого зависит не только его собственная, но и безопасность других людей. Однако с течением времени любая информация забывается, поэтому ее необходимо регулярно повторять.

Лучший способ поддерживать свои знания правил на хорошем уровне – периодически решать тесты. Поэтому auto_pdr.ua поделились интересной и непростой задачей о правилах стоянки транспортных средств.

В крупных городах в условиях плотного трафика может быть невероятно сложно найти парковочное место. Однако, несмотря ни на что, нельзя останавливаться в запрещенных местах, ведь это может привести к возникновению опасных ситуаций.

Посмотрите на изображение и ответьте на вопрос. Какое транспортное средство поставлено на стоянку неправильно?

А. Грузовик;

Грузовик; Б. Зеленый автомобиль;

Зеленый автомобиль; В. Все транспортные средства припаркованы правильно;

Все транспортные средства припаркованы правильно; Г. Все транспортные средства припаркованы неправильно;

Все транспортные средства припаркованы неправильно; Д. Мотоцикл.

Обычно остановка любых транспортных средств на тротуарах запрещена, однако исключением являются места, отмеченные соответствующими дорожными знаками.

На изображении можно увидеть знак 5.43 Зона стоянки.

Он обозначает начало участка дороги, где разрешена стоянка на проезжей части или вдоль нее. При этом водители должны запарковаться именно так, как показано на дополнительной табличке под знаком 5.43.

В этом случае мы видим табличку 7.6.2.

Согласно правилам дорожного движения, она обозначает способ поставки легковых автомобилей и мотоциклов на стоянке с использованием тротуара.

То есть, если водители хотят остановиться, то должны встать под углом к краю проезжей части и заехать на тротуар только правым передним и задним колесом. Однако это не касается водителей грузовых транспортных средств.

Правильный ответ А. Грузовик поставлен на стоянку неправильно.

Ранее OBOZ.UA публиковал хитрое задание ПДД с регулировщиком, с которым не могут справиться даже некоторые опытные водители.

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