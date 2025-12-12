Практичный недорогой внедорожник Toyota показали в самом крутом виде

Новую Toyota Hilux 2026 модельного года рассекретили как практичный и надежный японский внедорожник. Линейка недорогой модели получилась довольно широкой. Теперь автомобиль показали в самом крутом виде.

Модель Toyota Hilux отправится в продажу на разных рынках до конца 2025 года. Но каждый из вариантов настроен на практичность. А на канале Digimods DESIGN показали пикап Toyota Hilux GR – так могла бы выглядеть спортивная модификация.

Несмотря на дебют нового поколения, на самом деле это глубокая модернизация. Заменили фары и бамперы. Появились новые цвета и колесные диски. Как и ранее, для разных исполнений модели в зависимости от модификации доступны свои пакеты оформления и внешности.

Двигатели Toyota Hilux 2026 модельного года:

бензин 2,7 л (163 л.с.);

дизель 2,8 л (204 л.с.);

электро, батарея 59 кВтч (196 л.с., запас хода 240 км).

К 2028 году ожидается появление пикапа с водородной силовой установкой. В зависимости от региона, цена Toyota Hilux 2026 будет стартовать с отметки менее 20 000 долларов.

