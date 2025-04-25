Практичный недорогой Nissan наконец-то оснастили экономичной силовой установкой

Новый недорогой внедорожник Nissan Frontier недавно рассекретили полностью перед выходом на рынок. Практичный пикап теперь получил экономичную силовую установку в дополнение к другим вариантам в линейке.

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Про пикап Nissan Frontier Pro 2026 модельного года сообщает Motor1. Интересно, что в компании недавно пообещали подготовить гибридный Frontier. Однако, несмотря на такое же имя, это совсем не та модель, которую продают в США.

Новинку построили на базе пикапа Z9 от Nissan и Dongfeng. Эту модель разработали в очень тесном сотрудничестве с китайским партнером. Отсюда и намеки на чужой дизайн (в этом случае Range Rover) – так работать в КНР действительно любят.

По размерам автомобиль сопоставим с Ford Ranger. Новый пикап Z9 получил 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 258 л.с. Также есть 190-сильный дизель.

А новый Nissan Frontier Pro оснастили гибридной силовой установкой мощностью 400 л.с. В основе использован бензиновый 1,5-литровый мотор.

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