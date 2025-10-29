Практичный доступный Jeep рассекретили как современный SUV. Фото

Новый Jeep Grand Cherokee 2026 модельного года готов соперничать с практичными семейными автомобилями как недорогой современный SUV. Машину после рестайлинга показали на официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, модель Jeep Grand Cherokee претерпела промежуточную модернизацию в рамках актуального поколения. Автомобиль стал современнее как с точки зрения дизайна, так и в технической части.

Крупный внедорожник, который также предлагается как удлиненный 7-местный Jeep Grand Cherokee L, немного изменили внешне. Обновили бамперы и светотехнику, добавили новый декор.

Новый Jeep Grand Cherokee теперь оснащается мощным 4-цилиндровым турбомотором с отдачей 324 л.с. В линейке остался и атмосферный V6 мощностью 297 л.с.

Несмотря на премиальный имидж, размеры, оснащение и почти флагманскую позицию модели, этот внедорожник нельзя назвать дорогим. Цена Jeep Grand Cherokee – от 36 000 долларов за базовый вариант.

