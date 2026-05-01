Практичную новинку Lexus на базе недорогой модели Toyota показали впервые

Новый кроссовер Lexus станет очень практичным автомобилем и самым современным дополнением модельной линейки. В основе – новая Toyota Highlander 2027 года, которая скоро присоединится к сегменту недорогих электрических SUV для большой семьи.

Известно, что новая Toyota Highlander EV окажется доступнее многих своих соперников. А электромобиль Lexus TZ 2027 года готовят для противоположной стороны спектра как премиальное предложение. Подробности стали известны Carscoops.

Автомобиль впервые показали официально перед премьерой. Электрический кроссовер Lexus TZ пока не раскрыли полностью, но производитель опубликовал несколько тизеров.

Ранее новый Lexus TZ отправили на дороги для испытаний как предсерийный прототип. Очевидно, что новинка сохранит пропорции оригинальной машины, но получит фирменные элементы стиля Lexus. Также не исключаются изменения в технической части.

Недавно дебютировал электрокроссовер Subaru Getaway – еще один автомобиль в этом семействе. Он сразу получил полный привод и 420-сильную установку. Вероятно, новый Lexus TZ как минимум получит такую же отдачу. Салон на 6 или 7 мест внутри кузова длиной более 5 м обеспечит очень практичное пространство внутри машины.

