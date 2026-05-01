Нового соперника Renault Duster от Jeep показали на фото

Компактный кроссовер Jeep Avenger, который выступает в том же сегменте, что и Renault Duster, готов к выходу на рынок в новом виде. Автомобиль после модернизации показали на фото.

Про дебют модели Jeep Avenger 2027 года было известно заранее. Производитель ранее анонсировал этот автомобиль. Новинку после рестайлинга показывает Carscoops.

Бюджетный кроссовер Jeep Avenger претерпел очень деликатное обновление. В первую очередь можно отметить подсветку между фарами. Изменился бампер и оформление светотехники. Но в целом дизайн остался узнаваемым.

В линейке моделей Jeep Avenger есть несколько модификаций: бензиновая, гибридная, электрическая. Недавно производитель отправил в продажу полноприводный гибрид Jeep Avenger 4xe.

Ожидается, что все модификации останутся в линейке модели Jeep Avenger 2027 года.

