Практичную модель Skoda для семьи привезут в Украину. Фото
Долгожданная новая Skoda Superb 2024 года скоро появится в Украине. Это один из недорогих представителей своего сегмента и очень практичный автомобиль для семьи. Модель является родственником VW Passat.
Не так давно чешский производитель официально представил автомобиль нового поколения. По информации на сайте производителя, на украинский рынок машина выйдет в сентябре 2024 года. Внешность Superb претерпела очень аккуратные изменения, машина узнаваемая.
В линейке останутся как лифтбек, так и универсал Skoda Superb Combi. Последний особенно понравится практичным покупателям.
Двигатели Skoda Superb 2024 года:
- бензин 1,5 л (150 л.с.);
- бензин 2 л (204 л.с.);
- бензин 2 л (265 л.с.);
- дизель 2 л (150 л.с.);
- дизель 2 л (193 л.с.);
- плагин-гибрид (204 л.с.).
В оснащении Skoda Superb – массаж сидений, ассистент парковки с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 14 динамиками.
Цена Skoda Superb 2024 года – около 38 000 евро за базовый вариант. Украинский прайс, как и набор силовых установок, объявят позже.
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