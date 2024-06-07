Практичную модель Skoda для семьи привезут в Украину. Фото

Долгожданная новая Skoda Superb 2024 года скоро появится в Украине. Это один из недорогих представителей своего сегмента и очень практичный автомобиль для семьи. Модель является родственником VW Passat.

Не так давно чешский производитель официально представил автомобиль нового поколения. По информации на сайте производителя, на украинский рынок машина выйдет в сентябре 2024 года. Внешность Superb претерпела очень аккуратные изменения, машина узнаваемая.

В линейке останутся как лифтбек, так и универсал Skoda Superb Combi. Последний особенно понравится практичным покупателям.

Двигатели Skoda Superb 2024 года:

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

дизель 2 л (193 л.с.);

плагин-гибрид (204 л.с.).

В оснащении Skoda Superb – массаж сидений, ассистент парковки с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 14 динамиками.

Цена Skoda Superb 2024 года – около 38 000 евро за базовый вариант. Украинский прайс, как и набор силовых установок, объявят позже.

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