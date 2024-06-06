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В сети обсуждают самую дешевую BMW, которая похожа на Kia. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
66
BMW 1 series

За нескончаемым потоком кроссоверов BMW многие уже забыли про самую дешевую модель баварского бренда – 1 series. Производитель показал машину после модернизации, но в сети начали обсуждать сходство дизайна с Kia.

Об этом рассказали на сайте Carscoops. Новая BMW 1 series 2025 модельного года получила более аккуратный стиль, похожий на новую BMW 3 series, которую тоже недавно показали после рестайлинга. Однако сходство нашли не только с соседями по модельной линейке.

Спереди заменили бампер, изменилась форма фар и оформление фальшрадиаторной решетки – именно этот элемент в сети посчитали похожим на фирменную решетку Kia. В частности аналогию приводят с хэтчбеком похожих размеров – Kia Ceed, который получил такой дизайн шесть лет назад.

BMW 1 series
Kia Ceed

Многое изменилось в салоне BMW 1 series. Изменили дизайн и отделочные материалы, установили модернизированную мультимедийную систему и два крупных монитора на передней панели. Все как у старших моделей компании.

BMW 1 series

Двигатели BMW 1 series 2025 модельного года:

  • бензиновый 1,5 л (170 л.с.);
  • бензиновый 2 л (300 л.с.);
  • дизельный 2 л (150 л.с.);
  • дизельный 2 л (163 л.с.).

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