Практичную бюджетную модель Dacia показали со стильным дизайном. Фото

Бюджетные модели Dacia известны своей практичностью и доступностью. Крупный Sandman, который показали в сети со стильным дизайном, мог бы занять достойное место в линейке недорогих автомобилей.

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В линейке румынского бренда эта модель могла бы сменить минивэн Dacia Dokker, который уже не производят. Ранее на ее место пришел 7-местный универсал Dacia Jogger. Тем временем на канале TALK WHEELS придумали дизайн для новой практичной машины Dacia Sandman.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что скоро в роли практичной модели в продажу отправится рестайлинговый Jogger. Также на рынок вышел крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.

Модель Dacia Bigster с ценой менее 25 000 евро за базовый вариант привлекла много внимания. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

В дальнейшем производитель расширит свою линейку более технологичными и современными моделями. Покупателям предложат новые гибриды и электрокары. Но обещают сохранить дешевизну.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый недорогой кроссовер Subaru.