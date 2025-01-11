Постоянно будете вкладывать деньги: какие бренды авто лучше не покупать

Новый автомобиль – покупка не из дешевых. Однако затраты на этом не заканчиваются, а только начинаются. Обслуживание и ремонт машины однозначно станут существенной строкой в вашем семейном бюджете.

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И некоторые автомобильные бренды влетят вам в большую копеечку. Как пишет издание Finance Buzz, сервис Consumer Reports недавно провел опрос с целью оценить эффективность ремонта и обслуживания сотен тысяч автомобилей по шкале от нуля до 100, где оценка 100 предоставляется наиболее надежной марке. И вот какие автобренды показали самые слабые результаты.

Ford

Оценка надежности: 44

Помимо любимого Mustang, Ford отходит от легковых автомобилей и сосредотачивается на внедорожниках и пикапах. Однако опрос показывает, что их надежность находится на уровне ниже среднего.

Genesis

Оценка надежности: 40

По данным Consumer Reports, Genesis – люксовый бренд Hyundai – не слишком хорошо зарекомендовал себя с точки зрения надежности. Кроме того, водители жалуются на слишком сложные элементы управления в новых автомобилях марки.

Volvo

Оценка надежности: 38

Шведская марка Volvo хорошо известна своими функциями безопасности. Однако ее модели с бензиновым двигателем уже немного устарели. Водители отзываются об их надежности не слишком одобрительно.

Chevrolet

Оценка надежности: 37

Chevrolet предлагает все: от внедорожников и грузовиков до своего знаменитого Corvette. Бренд также продает гибридные модели. Однако автопроизводитель, к сожалению, не получает высоких оценок с точки зрения надежности.

Tesla

Оценка надежности: 36

Электромобили Tesla предлагают поразительный запас хода, производительность и доступ к сети зарядных станций Supercharger, что делает их мечтой для многих водителей. К сожалению, сенсорные экраны для основных элементов управления, нестабильное качество сборки и средняя надежность могут быть недостатками, особенно для экономных покупателей, рассматривающих для себя подержанную Tesla.

Volkswagen

Оценка надежности: 34

Consumer Reports называет средства управления, устанавливаемые Volkswagen на своих автомобилях, потенциальной проблемой. Когда-то они считались лучшими на рынке, а сейчас стали проблемой.

Jeep

Оценка надежности: 33

Благодаря своей прочной конструкции бренд Jeep приобрел глубокую лояльность потребителей. Модельный ряд бренда включает в себя культовый Jeep Wrangler и внедорожники, такие как Cherokee и Wagoneer. Впрочем, проблемы с экономией топлива и надежностью снизили оценку бренда.

GMC

Оценка надежности: 33

Марка получила от Consumer Reports досадную характеристику "переименованные, чуть более высококлассные близнецы внедорожников и грузовиков Chevrolet". К сожалению, у моделей бренда много тех же проблем с надежностью, что и у Chevrolet.

Cadillac

Оценка надежности: 27

Cadillac – это люксовый бренд, который сейчас выходит на рынок электромобилей с такими моделями как Lyriq и Celestiq. Однако он не получает самых высоких оценок за надежность.

Rivian

Оценка надежности: 14

Rivian, известный своими электрическими грузовиками и внедорожниками, предлагает практичный запас хода, впечатляющую скорость и уникальные функции, такие как просторный передний багажник и Gear Tunnel в некоторых моделях. Однако его сильная зависимость от экранного управления и слабые оценки надежности могут разочаровать экономных владельцев, несмотря на высокую удовлетворенность нынешних водителей.

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