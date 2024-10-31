Последний недорогой внедорожник Suzuki сделали круче перед закрытием продаж

Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny готовится к смене поколения. Перед закрытием продаж на европейском рынке недорогую модель сделали круче в прощальной версии. Это последние автомобили, которые получат покупатели.

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О новом Suzuki Jimny Mata сообщили на сайте компании. Спецверсия отличается новыми бамперами, особым цветом кузова и аксессуарами. Модель Suzuki Jimny скоро перестанет соответствовать новым экологическим требованиям, поэтому временно покинет рынок ЕС.

Модификацию Suzuki Jimny Mata 2024 года построили на базе двухместного "грузового" варианта внедорожника. В Европе сейчас продается только такое исполнение, ведь полноценный пассажирский вариант давно сняли с продажи из-за все тех же эконорм.

Новый Suzuki Jimny вернется в продажу через несколько лет как другой автомобиль. Недорогой внедорожник получит электрическую модификацию. Ожидается, что на рынок машина выйдет до 2030 года.

Еще один вариант – гибрид Jimny. Такой внедорожник может помочь в переходном периоде к полной электрификации, пока Suzuki Jimny EV не появится в продаже. В любом случае, низкая цена должна остаться в фокусе разработчиков.

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