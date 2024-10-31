От дизайна недорогих моделей отказались: новый кроссовер Hyundai удивил стилем

Новый кроссовер Hyundai Initium 2025 года – необычная модель, которую показали на официальных фото. Ожидалось, что новинку выполнят в стиле недорогих моделей Hyundai Tucson и Santa Fe, но от этой идеи отказались.

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Автомобиль в следующем году заменит Hyundai Nexo 1 поколения, который появился в 2018 году. На сайте производителя появились фото Hyundai Initium. Пока неизвестно, сохранит ли автомобиль свое название, когда отправится в серийное производство.

Автопроизводитель сейчас занят завершением разработки модели перед выходом на рынок. Электрокар Hyundai Initium получил смелую геометричную внешность, в которой преобладают прямые линии и простые формы. Смотрится очень свежо, но на другие кроссоверы Hyundai автомобиль не похож. Отдаленно в кузове просматриваются идеи Pontiac Aztek, который появился в 2002 году.

Hyundai Nexo 1 поколения получит преемника к середине 2025 года. Его водородная силовая установка вырабатывает электричество, которого достаточно для преодоления около 600 км до следующей заправки.

Новый Hyundai Initium получил более совершенную и мощную силовую установку на 204 л.с. А запас хода увеличился до 650 км.

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