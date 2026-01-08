Porsche исправит свою ошибку с помощью самого дешевого кроссовера

В компании Porsche признали свою ошибку, отказавшись от производства кроссовера Macan с ДВС. Это исправят с помощью новой самой дешевой модели, над которой уже активно работают.

Видео дня

Подробности стали известны Motor1. Новый Porsche Macan появился на рынке исключительно как электромобиль. Но в сегменте EV ограниченная база покупателей, а немецкий бренд фактически отказался от своего бестселлера с ДВС.

Но в компании уже работают над преемником модели. Пока известно, что на рынок автомобиль не вернется с именем Macan, хотя будет представлен примерно в том же сегменте. На данный момент проект известен под внутренним названием Porsche M1.

Из-за того, что сегмент дорогих электромобилей сжимается, производителю необходимо быстро выполнить работу над ошибками. По этой причине в качестве основы для новой модели решили выбрать кроссовер Audi Q5.

Это не проблема, ведь прошлый Porsche Macan тоже базировался на Q5. Однако теперь машину построили на новой переднеприводной платформе Premium Platform Combustion (PPC). Разумеется, Audi предлагает фирменную полноприводную трансмиссию Quattro Ultra. Скорее всего, она будет и у преемника Macan, который появится примерно через два года.

OBOZ.UA уже сообщал про лучшие новые автомобили 2026 года.