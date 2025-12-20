Популярный недорогой кроссовер VW показали с другим дизайном

Недорогой кроссовер VW T-Roc на многих рынках очень популярен в своем сегменте. Кроссовер 2 поколения уже рассекретили после премьеры. А теперь автомобиль показали с другим дизайном.

Видео дня

На канале TALKWHEELS подготовили свой вариант внешности нового Volkswagen T-Roc 2026 модельного года. Предшественник разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров. Очевидно, что новый кроссовер станет очень популярным автомобилем у европейских покупателей.

На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. Автомобиль стал современнее и эффектнее. А силуэт теперь еще более динамичный.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. Сперва у покупателей будет выбор из вариантов на 114 и 148 л.с. на базе 1,5-литрового ДВС. В дальнейшем появится мощный кроссовер с мотором объемом 2 л – и только у него будет полный привод 4Motion.

Объем багажника Volkswagen T-Roc 2026 модельного года составляет 465 л. Производитель решил сосредоточиться на практичности, поэтому модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким.

