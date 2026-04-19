Новая дешевая модель Toyota вызвала ажиотаж. Фото

Новая Toyota bZ7 2026 года оказалась очень дешевой моделью для самого современного сегмента. Автомобиль поступил в продажу и сразу вызвал огромный ажиотаж на рынке. Этому поспособствовала цена от $21 500.

Японская компания активно предлагает покупателям доступные EV. Очевидно, производитель делает ставку не только на кроссоверы, но и на седаны. И такой подход обернулся успехом. Про новую Toyota bZ7 рассказывает Carscoops.

За первый час компания собрала 3 100 заказов на электрокар Toyota bZ7. Это большой успех, покупатели действительно заинтересовались машиной.

Большой 5,1-метровый седан Toyota bZ7 почти полностью сохранил дизайн концепта-предвестника и выглядит довольно эффектно. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику.

Новый электромобиль Toyota получил силовую установку мощностью 277 л.с. и запас хода до 700 км с максимальной батареей.

