Покупатели не хотят эти машины – они плохо продаются, несмотря на низкие цены

В условиях экономической нестабильности автомобильный рынок демонстрирует уязвимость, а самый высокий спрос сохраняется на модели с самыми низкими ценами. Но даже среди таких есть те, которые покупатели не хотят выбирать.

В то время, как за одними машинами покупатели выстраиваются в очереди, другие автомобили испытывают трудности с поиском нового владельца. В Carscoops назвали новые автомобили, которые плохо продаются – по этой причине у дилеров накапливаются огромные запасы.

В списке оказались разные машины, в том числе премиальные модели. Но нас в OBOZ.UA интересуют менее дорогие автомобили, которые все равно не сумели привлечь внимание покупателей.

Какие автомобили плохо продаются в 2025 году:

Chevrolet Malibu;

Dodge Hornet;

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid;

Cadillac XT4;

Ford Escape Plug-In Hybrid.

Именно эти автомобили дольше других задерживаются на площадках дилеров. Несмотря на то, что эти модели можно назвать выгодными предложениями, другие машины справляются намного лучше.

