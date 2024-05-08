Покупатель автомобиля записал разговор с дилером и получил скидку. Фото

Покупатель всегда хочет сэкономить, когда выбирает новый автомобиль. Одному из таких удалось записать разговор с дилером прям в автосалоне и даже получить большую скидку на желаемую машину.

Вопрос особенно актуален в условиях высоких наценок на новые авто. Carscoops рассказывает о выгодной сделке, которую удалось вырвать у продавца и даже сообщить об этом всему миру благодаря записи разговора в процессе торгов и покупки.

Автор записи заинтересовался Toyota Corolla Hybrid LE 2024 года с рекомендованной розничной ценой в 25 189 долларов. Оказалось, что у дилера машина стоит 29 379 долларов. В цену включили корректировки и прочие наценки.

Согласно информации в СМИ, в аудиозаписи разговора потенциальный покупатель пожаловался дилеру, что автомобиль оказался дороже, и он не может позволить себе покупку, поэтому подождет до лучших времен. Дилер сразу предложил скидку в 500 долларов, которая постепенно увеличилась до 1500.

Покупатель оставался непоколебим, поэтому представитель дилера дополнительно снизил цену до 27 184 долларов. Покупатель настаивал на 26 500, но в итоге сторговались на 26 800. Все равно выше рекомендованной цены, однако ниже той, которую запрашивал продавец изначально.

Существуют законодательные коллизии, которые регламентируют запись разговоров на диктофон и легальность таких действий. Но покупатель в штате Вирджиния воспользовался тем, что местный закон не запрещает этого делать даже без предварительного согласия второй стороны.

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