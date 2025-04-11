Пикап Tesla Cybertruck наконец-то подешевел: цена электрокара 2025 года

Скандальный пикап Tesla Cybertruck, который оказался довольно дорогой машиной, наконец-то стал дешевле в 2025 году. Правда, новая цена электрокара все равно очень далека от обещаний, которые Илон Маск давал в 2019 году.

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Как сообщает Motor1, цена Tesla Cybertruck 2025 года в самом дешевом исполнении теперь составляет 71 985 долларов. Ранее за модель просили минимум 77 360 долларов. Это все равно довольно дорогой автомобиль, но это намного меньше $100 000, которые компания решила брать с покупателей через несколько месяцев после премьеры серийного пикапа.

Электрокар Tesla Cybertruck за $71 985 – это вариант Long Range с одним мотором на задней оси. Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с, а запас хода заявлен на уровне 560 км.

Ранее сообщалось, что после показа концепта несколько лет назад Tesla собрала 2 миллиона предзаказов. Со стартом полноценных продаж из этого огромного количества только 30 000 покупателей пожелали совершить сделку.

Несмотря на обещание стартовой цены до 40 000 долларов, Tesla Cybertruck поступила в продажу от 80 000 долларов. Компания сообщала, что добавит в линейку упрощенный вариант за 60 000 в 2025 году. Однако его отменили. А самый доступный пикап временно подорожал до $100 000.

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