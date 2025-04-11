Украинцев больше не интересуют дешевые авто из Китая: как упали продажи

Украинский рынок отличается непостоянным спросом на китайские автомобили. Эти машины считаются недорогими, но свежая статистика говорит о том, что сейчас авто из Китая украинцев не интересуют.

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Официальные дилеры представляют лишь несколько китайских брендов. Другие модели завозят в страну сторонние продавцы. Чаще ассортимент представлен недорогими электрокарами. Но из КНР привозят и б/у машины. Статистику приводит организация Укравтопром.

Появился список самых популярных китайских машин с начала 2025 года. Украинцы купили 2641 китайский автомобиль. Спрос снизился на 36% относительно 2024 года.

Самые популярные китайские автомобили в Украине:

BYD Song Plus – 371 шт.; Zeekr 001 – 174 шт.; Zeekr 7X – 165 шт.; Volkswagen ID.Unyx – 156 шт.; Audi Q4 e-tron – 126 шт.

Самые популярные китайские б/у автомобили в Украине:

Zeekr 001 – 81 шт.; Zeekr 7X – 48 шт.; Polestar 2 – 32 шт.; Tesla Model 3 – 32 шт.; Volkswagen ID.4 – 30 шт.

Как видно, из Китая в Украину привозят не только модели производителей КНР. Но и автомобили других компаний, которые свои машины в Китае производят.

OBOZ.UA ранее рассказывал про рост цен на б/у автомобили в США – это отразится и на Украине.