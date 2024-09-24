Peugeot и Citroen начали продавать недорогие электрокары из Китая

Бюджетные электромобили Leapmotor из Китая начали продавать в Европе. Их выход на рынок подготовили совместными усилиями Peugeot, Citroen и Fiat под крылом концерна Stellantis, который является партнером китайского автопроизводителя.

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Детали сообщает Carscoops. Сперва покупатели получат две модели, затем планируется добавлять по одному электрокару каждый год. Самым дешевым оказался Leapmotor T03.

Нельзя сказать, что машина напрямую копирует конкретный автомобиль, но здесь в традициях китайского автопрома достаточно отсылок к известным моделям. Например, в профиль новинка напоминает Smart forfour, а спереди похожа на Fiat 500.

Электрокар получился компактный. Длина кузова равна 3620 мм при колесной базе в 2400 мм, ширина – 1652 мм, а высота составляет 1577 мм. Объем багажника – 210 л, а если сложить задние кресла – 508 л.

Запас хода, по официальной информации, стремится к 280 км. Цена Leapmotor T03 на домашнем рынке – 9000 долларов. В Европе машина дороже – от 18 900 евро. Следующая модель – кроссовер Leapmotor C10. В Китае за него просят 18 000 долларов. Европейская цена – от 36 400 евро.

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